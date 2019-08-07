今年第10号台风“罗莎”生成 太平洋上三台风“共舞”

哈通社/努尔-苏丹/8月7日--8月，台风进入活跃期。今年第8号台风«范斯高»、第9号台风«利奇马»、第10号台风«罗莎»扎堆出现。

8月3日夜间，第7号台风«韦帕»的影响渐渐消散，然而在从印度洋横跨到太平洋的季风槽里，新的台风开始扎堆出现。紧接着8月4日，第8号台风«范斯高»和第9号台风«利奇马»相继在西北太平洋洋面生成。

8月6日，第8号台风«范斯高»凌晨在日本宫崎市沿海登陆后继续向西北方向移动，并于当天晚上再次登陆韩国釜山沿海，之后减弱为热带低压。

而后，6日下午，第10号台风«罗莎»又在太平洋洋面上生成，形成了三台风共舞的景象。

据了解，目前，«利奇马»仍在海上缓慢移动。

中国中央气象台预测，«利奇马»将以每小时5~10公里的速度向西北方向移动，强度逐渐增强，最强可达台风级或强台风级（12~14级，35~45米/秒），将于8日夜间到9日上午擦过或登陆台湾岛北部沿海，然后向中国浙闽沿海地区靠近。

然而，由于目前洋面上有多个热带气旋，受其影响，台风«利奇马»还存在着路径变化可能。

此外，获得今年最新编号的台风«罗莎»，预计其可能加强为超强台风，并向日本靠近。

气象专家解释，台风活动确实具有群发性尤其是台风盛期的7~9月。当南海和西北太平洋热带地区具备适当的大气海洋环境场时，且具有比较有利的动力条件时，台风容易出现«扎堆»情况，而且每个台风生成到消亡都会持续一段时间，因此现阶段出现双台风甚至多台风的现象都是很正常的。

【编辑：达娜】