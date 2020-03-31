意大利新冠肺炎确诊病例超过10万例

哈通社/努尔苏丹/3月31日--据外媒综合报道，截止30日18：00时，意大利累计新冠肺炎确诊病例升至101739例，累计死亡病例11591例，治愈病例14620例。

世卫组织实时统计数据显示，截至欧洲中部时间3月30日18时，全球确诊新冠肺炎697244例，死亡33257例，目前全球已有203个国家地区出现新冠肺炎病例。

此外，根据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至3月31日06时30分左右，美国共报告新冠肺炎确诊病例160020例，确诊数居全球首位，死亡病例2953例。与前一天6时30分数据相比，新增确诊病例20345例，死亡病例新增517例。

全美范围内，疫情«震中»的纽约州累计确诊数已超6.6万，纽约州州长科莫当地时间30日表示，该州新冠肺炎确诊病例累计达66497例，累计死亡病例达1218例；目前有超过9500例确诊病例住院接受治疗，其中重症监护2352例。科莫一再警告，纽约新冠病毒的威胁有可能使该州医疗体系不堪重负。

美国总统特朗普在前一日的新闻发布会上表示，对新冠肺炎疫情的模型预测显示，美国两周内将迎来«死亡高峰»。美国政府首席传染病专家安东尼·福奇预测，美国确诊病例可能数以百万计，死亡人数可能多至20万。同时，特朗普宣布把联邦政府关于应对疫情的指导意见，即在全美范围内保持«社交疏离»的期限延长一个月至4月30日，以继续减缓病毒传播速度。