全球新冠确诊病例的10%为医护人员

哈通社/纽约/7月24日 -- 据联合国新闻报道，尽管各个国家的情况差异很大，但全球约有10％的新冠病例出现在卫生工作者当中。

目前，非洲新冠疫情正在加速蔓延，累计确诊病例已经超过75万，1万5000多人死亡。一些国家的感染人数众多，以至于对卫生系统造成压力，其中，南非目前是全球受影响最严重的国家之一。

世卫组织非洲区域办公室主任马奇迪索·莫提（Matshidiso Moeti）表示，非洲新冠病例的增长给整个非洲大陆的卫生服务带来了越来越大的压力，卫生工作者也遭受了真实的后果，感染病毒的卫生工作者人数不断增加就明确地说明了这一点。

到目前为止，尽管各个国家的情况差异很大，但全球约有10％的新冠病例出现在卫生工作者当中。在非洲，有关卫生工作者感染情况的信息仍然有限，但是初步数据发现，仅在撒哈拉以南非洲的14个国家中，卫生工作者的感染率达5％以上，其中四个国家的感染率达10%以上。

世卫组织指出，无法获得个人防护设备或感染防控措施薄弱会增加卫生工作者的感染风险。全球对防护装备的需求激增以及旅行方面的限制引发了供应短缺。卫生工作者也可能接触那些没有出现新冠症状、在医疗机构中接受其他服务的患者。

世卫组织指出，当医务人员在没有充分通报的情况下在被分配到应对新冠的岗位时，或者由于工作繁重而导致疲劳、倦怠甚至可能未充分按照标准程序操作时，也可能产生风险。

世界卫生组织23日对新冠病毒病大流行对非洲各地的卫生工作者造成的威胁发出警告：40多个国家的1万多名卫生工作者已报告感染了这一病毒。