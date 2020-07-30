哈萨克斯坦的黄金首饰价格全年上涨近10％

哈通社/努尔苏丹/7月30日--据energyprom.kz网站消息，我国黄金首饰价格同比去年增长了近10％。黄金首饰价格最高的地区是努尔苏丹市和被称为石油之都阿克套和阿特劳。

今年六月，珠宝制品及其他类似产品的生产总额仅为6260万坚戈。在处于隔离期间的五月，这一数字甚至更低：只有5550万坚戈。根据哈萨克斯坦国家经济部统计委员会的数据，同比去年六月，珠宝制品生产总额实际增长为3.3％。

总体而言，2020年上半年，哈萨克斯坦珠宝制品生产总额仅达4.347亿坚戈。

去年全年的生产总额超过7.42亿坚戈。相比之下，2015年的生产总额为3.141亿坚戈。

在2020年6月，黄金首饰在全国各大城市的平均价格为每克1.83万坚戈。比去年同期增加9.5％。

黄金首饰价格最高的地区是努尔苏丹市和被称为石油之都阿克套和阿特劳。

据央行新闻处报道，今年6月，我国居民从二线银行和非银行兑换处共购买了1980块金条，总重达109.6千克。在买家中最受欢迎的是重达10克的金条，此类金条在总销售额中所占的份额为27％。购买金条数量最多的是阿拉木图市，其次是阿特劳和努尔苏丹。

目前，您可以在Halyk银行、欧亚银行、Jýsan银行、CenterCredit银行以及非银行兑换处购买和出售金条。

【编译：阿拉依】



