哈萨克斯坦10家创业公司将得到新加坡基金会的直接投资

哈通社/努尔苏丹/9月22日--哈萨克斯坦的10家创业公司将得到新加坡基金会的直接投资。

由新加坡Quest Ventures基金发起的创业项目大赛今日在首都举行。

巴伊铁列克国有控股公司经理阿德勒·努尔霍金表示，创业项目活动由新加坡Quest Ventures基金发起。共有200多个公司带着创业项目参加了本次活动。根据结果，有10个公司的项目被选中，他们将得到新加坡基金会的直接投资。每个公司都将拿到5万美金的项目开发金。同时，他们将有机会通过新加坡进入东南亚市场。在这方面，基金会将在新加坡成立一家公司，并帮助项目获得通过的公司进入越南、印度尼西亚和菲律宾市场。

努尔霍金介绍说，这10家公司都是由精通英语，能够发表演讲并有能力在国外市场工作的年轻人创立。

获得基金会投资的项目之一是，防止大学生和中学生在考试中作弊的Aero项目。

项目负责人，纳扎尔巴耶夫大学学生玛尔胡兰·叶尔梅克表示，现代社会，有很多大多数学生更喜欢以作弊的方式通过考试，这会降低学生的学习能力。当前的冠状病毒大流行形势下，医学、教育和法学等专业也开启了线上教学和线上考试模式，这在某一程度上减弱监控与督导强度。和朋友米拉斯·萨维托夫共同创建了Aero项目可以有效解决这个问题。

据其介绍，Aero是一个可协助在线考试的平台。 该项目可以进行人脸识别，确定考生是否是本人，并能识别考生是否存在作弊行为。

【编译：阿依波塔】