世卫组织：世界人口的10%或已感染新冠病毒

哈通社/努尔苏丹/10月6日 -- 世界卫生组织突发事件规划执行主任莱恩（Michael Ryan）称全球人口的10%（7.8亿）可能已经感染新冠病毒。

莱恩称，疫情在全球范围内根据不同的地区呈现不同点的莱恩说，新冠病毒疫情在东南亚地区呈现攀升的态势，欧洲和东地中海地区的死亡率也开始增加。

他说，西太平洋和非洲的情况则目前处于更积极的状态。

莱恩发出警告称：«现在我们最好的预测是全球人口的近10%可能已经感染新冠病毒，疫情数字根据国别，偏僻地区和不同的群体之间呈现不同。»

莱恩表示：«所有这些意味着世界人口的大部分处在风险之下。我们知道病毒在继续进化，但是我们知道现在我们拥有有助于消灭病毒，拯救生命的工具手段。这些都在听候我们的命令。»

他强调世界正在进入一个非常艰难时期的莱恩警告称，病毒正在继续蔓延。

【编辑：木合塔尔·木拉提】