马吉利斯议员候选人提名工作自10日启动

哈通社/努尔苏丹/11月10日 – 哈萨克斯坦从今日，即从11月10日起，开始进行马吉利斯（议会下院）和玛斯利哈特（地方议会）选举议员候选人的提名。

中央选举委员会副主席康斯坦丁·彼得罗夫此前已公布了对参选人的条件要求等细则。

议员候选人提名工作将在11月30日18时截止，而政党名单的登记工作则将在12月10日18时截止。

根据法律规定，竞选宣传活动在政党名单的登记工作结束时开始，并在选举前一天的当地时间0时结束。也就是说，理论上最长的竞选时间可达82天。

康斯坦丁·彼得罗夫指出，按照现行法律，各地方议会医院的例行选举将在同一时间举行，不得与总统、参议院选举时间发生冲突，但可以与下院选举同期进行。

根据计划，本次选举将产生216个地方议会的3276名议员。其中，州议会、努尔苏丹市议会、阿拉木图市议会和奇姆肯特市议会合计589名议员，各州主要城市36个地方议会合计596名议员，各县163个地方议会合计2091名议员。

年满20周岁的哈萨克斯坦公民可参选地方议会议员，一名候选人只允许向一个地方议会提交议员提名。

哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫10月21日签署总统令，确定哈议会下院例行选举的举行日期为2021年1月10日。总统随后发表了告国民书，呼吁全国选民积极参与议会选举。

【编译：木合塔尔·木拉提】