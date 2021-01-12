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    14:14, 12 一月 2021 | GMT +6

    10日从埃及飞回国的一名乘客确诊感染冠状病毒

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    哈通社/努尔苏丹/1月12日--据哈萨克斯坦卫生部卫生和流行病控制委员会消息，2021年1月11日，有10班国际航班自瑞士、马尔代夫、阿联酋、埃及、土耳其、俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯和乌兹别克斯坦飞抵哈萨克斯坦。

    共有1085名旅客抵达，其中922名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，163名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

    其中：

    -有2班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有223名乘客，202人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，21人没有证明；

    -有6班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有721名乘客，581人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，140人没有证明；

    -有1班国际航班飞抵阿克套机场，共有140名乘客，138人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，2人没有证明；

    此外，有1班国际航班飞抵阿特劳机场，抵达的1名国际旅客持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

    没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，并接受冠状病毒PCR检测。

    根据PCR检测结果，2021年1月10日自国外飞抵哈萨克斯坦的372名没有携带有效证明的哈国公民中，有1名乘坐沙姆沙伊赫-努尔苏丹航班的乘客确诊感染冠状病毒。

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒 交通运输 交通
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