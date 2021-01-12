10日从埃及飞回国的一名乘客确诊感染冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/1月12日--据哈萨克斯坦卫生部卫生和流行病控制委员会消息，2021年1月11日，有10班国际航班自瑞士、马尔代夫、阿联酋、埃及、土耳其、俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯和乌兹别克斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有1085名旅客抵达，其中922名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，163名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有2班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有223名乘客，202人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，21人没有证明；

-有6班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有721名乘客，581人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，140人没有证明；

-有1班国际航班飞抵阿克套机场，共有140名乘客，138人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，2人没有证明；

此外，有1班国际航班飞抵阿特劳机场，抵达的1名国际旅客持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，并接受冠状病毒PCR检测。

根据PCR检测结果，2021年1月10日自国外飞抵哈萨克斯坦的372名没有携带有效证明的哈国公民中，有1名乘坐沙姆沙伊赫-努尔苏丹航班的乘客确诊感染冠状病毒。

【编译：阿依波塔】