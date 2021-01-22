10名自国外飞抵哈萨克斯坦的旅客确诊感染冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/1月20日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年1月21日，有13班国际航班自伊朗、马尔代夫、阿联酋、埃及、土耳其、俄罗斯和乌兹别克斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有1888名旅客抵达，其中1471名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，417名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有4班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有752名乘客，581人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，171人没有证明；

-有8班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有1131名乘客，885人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，246人没有证明；

-有1班国际航班飞抵阿特劳机场，共有5名乘客，所有乘客均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

在2021年1月20日自国外飞抵哈萨克斯坦的258名没有携带有效证明的哈国公民中，根据PCR检测结果显示，有10名乘客被诊断出感染冠状病毒。其中，有6名乘客乘坐明斯克-努尔苏丹航班抵达，3名乘客乘坐沙姆沙伊赫-努尔苏丹航班，还有1名乘客搭乘迪拜-努尔苏丹航班抵达。其余乘客的检测结果均呈阴性。

【编译：阿拉依】



