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    14:03, 22 一月 2021 | GMT +6

    10名自国外飞抵哈萨克斯坦的旅客确诊感染冠状病毒

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    哈通社/努尔苏丹/1月20日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年1月21日，有13班国际航班自伊朗、马尔代夫、阿联酋、埃及、土耳其、俄罗斯和乌兹别克斯坦飞抵哈萨克斯坦。

    共有1888名旅客抵达，其中1471名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，417名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

    其中：

    -有4班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有752名乘客，581人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，171人没有证明；

    -有8班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有1131名乘客，885人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，246人没有证明；

    -有1班国际航班飞抵阿特劳机场，共有5名乘客，所有乘客均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

    没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

    在2021年1月20日自国外飞抵哈萨克斯坦的258名没有携带有效证明的哈国公民中，根据PCR检测结果显示，有10名乘客被诊断出感染冠状病毒。其中，有6名乘客乘坐明斯克-努尔苏丹航班抵达，3名乘客乘坐沙姆沙伊赫-努尔苏丹航班，还有1名乘客搭乘迪拜-努尔苏丹航班抵达。其余乘客的检测结果均呈阴性。

    【编译：阿拉依】



    标签:
    社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒 交通运输 交通
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