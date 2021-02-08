世卫组织：已接种疫苗的四分之三属于最发达的10个国家

哈通社/努尔苏丹/2月8日 -- 全球冠病疫情进入疫苗接种阶段后，关于疫苗的纷争，包括产量和分配等问题持续浮现。世界卫生组织呼吁疫苗厂商大幅加速生产，因为世界上仍有大约25亿人口，至今还是一剂难求。





疫苗接种进度缓慢的欧盟国家，星期五终于迎来第三款，也就是英国阿斯利康冠病疫苗。基于这款疫苗对年长人士的效用有待验证，西班牙紧随德、法等国的脚步，将这款疫苗的接种年龄限制在55岁以下。

西班牙的民调也显示，超过七成受访者愿意立即接种疫苗，但疫苗供应有限而无法如愿。世卫呼吁各大疫苗厂商共享生产线以加速产量，同时要求各国在疫苗供应上抱持共享态度，否则疫情无法终结。

世卫总干事谭德塞博士表示：«超过四分之三的疫苗接种出现在少数的10个国家，这些国家占全球接近60%的经济总量。将近130个国家的25亿人口，至今还没能接种第一剂疫苗。»

美国截至这个星期，已为民众注射了超过3680万剂疫苗。纽约著名的洋基体育场也暂时换了身份，变成疫苗接种中心。

纽约市长白思豪说：«深受困扰的是我们原本可以每周接种40万到50万剂的疫苗，不过我们却无法取得供货，我现在要告诉联邦政府，必须让其他药剂公司一同加入这场战役。»

在南美州人口最多的巴西，当局表示正考虑向俄罗斯，印度和中国产商订购多5000万剂疫苗。巴西也是中国科兴疫苗后期临床试验国之一。

根据科兴公布的最新研究报告，它研发的冠病疫苗对住院，重症及死亡病例的保护率为100%，避免感染的有效率则为50.65%。