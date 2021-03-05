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    14:59, 05 三月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦是全球网费最便宜的10个国家之一

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    哈通社/努尔苏丹/3月5日--截至今年年初，哈萨克斯坦互联网用户数量达1600万，同比增长6.8%。

    Ranking.kz 网站消息，在过去的五年中，这个数字一直以每年7.8％的速度增长，全国每100人中的85人使用互联网。

    全国注册互联网用户数量较上年增长5.1％，达到260万用户。如今，哈萨克斯坦的人口互联网覆盖率为99％。

    哈萨克斯坦的移动互联网收费相对较低。在世界排名中，哈萨克斯坦的互联网资费是最便宜的10个国家之一。

    2020年，哈萨克斯坦在全球网费最便宜的国家排行里，位居第6。

    具体来说，在哈萨克斯坦，1 GB流量的平均费用为0.46美元。

    根据对全球228个国家/地区进行的比较，哈萨克斯坦居民为20 GB的流量平均支付9.2美元（3 840.4坚戈），而俄罗斯为-10.3美元（4 299.6坚戈），英国-27.9美元（11646 5坚戈） ，德国-81.2美元（33 895.9坚戈），美国-160美元（66 789.8坚戈），瑞士-167.5美元（69 920.7坚戈），希腊241.3美元（100 727.5坚戈）.


    标签:
    哈萨克斯坦 统计 经济 黄金储备
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