哈萨克斯坦10所大学文凭获乌兹别克斯坦承认 无需进行认证

哈通社/塔什干/3月29日 – 哈萨克斯坦10所入选国际大学排名TOP1000行列的大学颁发的文凭，获得了乌兹别克斯坦官方的正式承认，今后持有这些大学毕业证和其他资格证书的学生将无需在乌国对证书进行认证程序。

据报道，乌兹别克斯坦国家教育质量监督管理局于日前发布了一份外国教育机构名单。该名单中的机构发布的文凭，可以不需要进行任何认证程序即可在乌兹别克斯坦获得认可。

名单中包括了被Times Higher Education、The Academic Ranking of World Universities、 Quacquarelli Symonds World University Rankings、 Times Higher Education等国际评级标准列入全球TOP1000行列的所有大学和同级教育机构。

其中，包括了10所哈萨克斯坦大学。

分别是：阿尔法拉比国立大学、欧亚大学、南哈萨克斯坦大学、哈萨克国立技术研究大学、哈萨克国立农业大学、哈萨克斯坦国立阿拜师范大学、哈英科技大学、KIMEP大学、卡拉干达州立科技大学、阿布莱汗国际关系和世界语言大学等。

【编译：木合塔尔·木拉提】