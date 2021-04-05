印度单日新冠新增病例数首次超10万

哈通社/努尔苏丹/4月5日 -- 印度5日报告了103796例新冠新增确诊病例，为疫情以来首次。

这也使得印度成为继美国之后第二个单日新增病例超过10万例的国家。

印度的新增病例在过去三周内急剧增长。上周日的新增病例比上周六的92961例增长了11.7%。

上周日，印度总理莫迪在会议上说，各邦必须实施必要的限制措施，以遏制疫情；马哈拉施特拉邦关闭所有售卖非必需品的商店，限制餐馆外卖，关闭礼拜场所，除特殊情况外一律实行在家办公。

据HT的印度检测数据，截至上周六印度的新冠阳性率为8%，而两周前，也就是3月20日，这个数字为3.9%。

专家们还呼吁印度政府加快疫苗接种速度。根据政府的数据，到目前为止，印度至少有1000万人接种了疫苗。上周六，印度共接种了2738972剂疫苗，其中248031人接种了第一剂疫苗，258941人接种了第二剂疫苗。

值得一提的是，印度著名影星阿克谢·库玛尔当地时间4月4日早间在自己的社交媒体账号上发文证实，自己的新冠病毒检测结果呈阳性，确诊新冠肺炎。

【编译：木合塔尔·木拉提】