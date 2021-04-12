韩国今起全民室内义务佩戴口罩 违者罚款10万韩元

哈通社/努尔苏丹/4月12日-- 据韩联社消息，韩国中央防疫对策本部12日表示，«义务佩戴口罩措施»从当天0点开始正式实行。由此，不管防疫响应处于哪个等级，全民均须在所有室内空间义务佩戴口罩，违者将被处以10万韩元（约合人民币586元）罚款。

具体来看，该措施规定的«室内空间»指公交车、出租车、火车、船舶、飞机、其他车辆等交通工具，以及建筑物和与外界隔断的空间。此外，室外社交距离小于2米的集会、演出、活动等聚众活动时也需义务佩戴口罩；在流调过程中或某营业场所内发现同一人反复不戴口罩时，可省略佩戴指导直接处以罚款。

此前，政府发布的防疫守则只规定入场者在补习班、自习室、网吧等重点和普通管理设施从1级响应阶段起，在室外体育赛场从1.5级响应起，在集会、示威等所有室内空间从2级响应起义务佩戴口罩。上月26日发布的加强版基本防疫守则也只规定舞厅、直销宣传设施、练歌房、室内演出场等33类设施需义务佩戴口罩，本次进一步加大防控力度。

对策本部方面表示，违规时，未佩戴口罩者将被处以10万韩元罚款，疏于管理的设施运营者将被处以150万韩元罚款。