哈萨克斯坦房价今夏或将下降10%

哈通社/努尔苏丹/4月26日--哈萨克斯坦房地产经纪人协会预测，今年夏天哈萨克斯坦的房价会下降10%。

全球住房负担能力排行榜中，哈萨克斯坦在109个国家中位居第35位。

据finprom.kz网站消息，排行中，哈萨克斯坦的指数为9.63（数字越低越好）。因此，哈萨克斯坦领先于所有欧亚经济联盟国家，以及南部邻国乌兹别克斯坦。

沙特阿拉伯、波多黎各和南非位居榜首，而叙利亚居最后。

截至2021年4月22日，哈萨克斯坦在市中心最便宜公寓的排行中位居第9（950.88美元/平方米），在非市中心房价榜单中位居第13（640.44美元/平方米））。

截至今年3月，哈萨克斯坦进行了5.27万笔房屋买卖交易， 这是去年同期的2.4倍。

其中， 曼格斯套地区的房屋买卖交易最多，分别为9900笔，同比增长8.9倍， 其次是努尔苏丹和阿拉木图。

哈萨克斯坦战略规划和改革署下属的国家统计局发布的数据显示，3月份，哈萨克斯坦新住房的平均价格为32.45万坚戈/平方米，同比增长8.4％。

全国房价最高的三座城市分别为努尔苏丹市、阿拉木图市和奇姆肯特市。相比之下，塔拉兹市的房价最低。除了阿特劳、塞梅和阿克套市以外，全国所有地区的房价均有所增长。

哈萨克斯坦房地产经纪人协会预测房地产市场价格会下跌。消息称，今年夏天，哈萨克斯坦房价或将下降10%。

【编译：阿依波塔】