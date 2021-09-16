中国完成新冠病毒疫苗全程接种人数超10亿

哈通社/北京/9月16日 —— 据中新社消息，中国国家卫生健康委新闻发言人米锋16日表示，截至9月15日，中国全国累计报告接种新冠病毒疫苗21亿6142.8万剂次，完成全程接种的人数为10亿1158.4万人。

当天，中国国务院联防联控机制就进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况举行发布会。

米锋介绍称，当前，全球疫情仍处于反弹当中，境外疫情输入并造成传播的风险仍然较高。自9月10日以来，本轮疫情新增本土确诊病例一半以上为中小学、幼儿园师生和工厂员工，场所聚集性感染明显。

他指出，要加快流调溯源和核酸检测，排查风险人群；要严格隔离管控，防止交叉感染，保障好民众基本生活和就医需求；要严格做好重点场所、重点单位、重点人群疫情防控，落实测温验码、室内通风、环境消毒、安全距离、个人防护等各个环节防控规范；要做好秋冬季多病同防，加快推进疫苗接种。

中国国家卫生健康委疾控局副局长雷正龙进一步介绍称，中国全国12岁至17岁人群已经接种超过1.7亿剂次，覆盖9528.7万人。60岁以上人群已接种超过3.9亿剂次，覆盖超过2亿人。中国接种的总剂次和覆盖人数均居全球首位，人群覆盖率位居全球前列。