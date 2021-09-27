哈通社/努尔苏丹/9月27日--哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫27日在首都召开的哈萨克斯坦—沙特阿拉伯联合投资商业论坛上表示，哈萨克斯坦至沙特阿拉伯直航将于10月开通。

部长表示，两国间直航的开通将为加强商务合作作出重大贡献。 哈萨克斯坦斯卡特（SCAT）航空公司计划于今年10月恢复从阿拉木图至吉达的航班。 同时，哈萨克斯坦计划近期恢复对沙特阿拉伯公民的免签制度，这将允许沙特公民自由进入哈萨克斯坦。

值得一提的是，沙特投资部大臣哈立德-法利赫(Khalid Al-Falih)率领的沙特代表团访问首都努尔苏丹市，以出席哈萨克斯坦-沙特阿拉伯政府间贸易、经济、科学、技术和文化合作委员会第五次会议。

沙特代表团包括沙特阿拉伯王国政府机构的50多名代表和该国石化（SABIC、Alkhorayef Group、Aramco）、能源（ACWA Power、Aljomaih Energy and Water Company、Desert Technologies）、信息技术（ELM、National Technology Group）、农工综合体（SALIC、Al Rajhi International for Investment Co.、Hdeim Dates、Faidh International Food Company）、医疗卫生（Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Group）、制药（Jamjoom Pharma）、物流（Zajil）、旅游（Seera）、轻工业（Ajlan & Bros Group）、贸易（Saudi Industrial Export）等行业的大型企业高层代表。

【编译：阿依波塔】