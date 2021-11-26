第一副总理出席哈中合作委员会第10次会议

哈通社/努尔苏丹/11月26日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦-中国合作委员会第10次会议26日以视频方式举行。

消息称，会议由哈萨克斯坦政府第一副总理、哈中合作委员会哈方主席阿里汗·斯马伊洛夫和中国国务院副总理、哈中合作委员会中方主席韩正共同主持召开。

会上，双方总结了合作委员会的安全、海关、交通、铁路、经贸、水利、能源、科技、金融、人文、生态和地质领域12个分委员会的工作成果。

此外，双方还就为货物运输创造良好环境问题进行了讨论。哈萨克斯坦第一副总理提议，进一步提高边境通关能力，并恢复“哈勒扎特-杜拉特”和“玛伊卡普恰盖-吉木乃”过境点的通关工作。

与此同时，斯马伊洛夫建议在“多斯特克-阿拉山口”和“阿勒腾阔勒-霍尔果斯”口岸将来自哈萨克斯坦的货运列车数量增加到每天18列，并取消对所有货物通关的限制。

哈方还提议恢复针对哈萨克斯坦公民，其中为留学生发放签证，并恢复两国之间的定期航班。

根据会谈结果，双方就为进一步提高双边贸易量开展积极工作达成了共识，并签署了《哈中合作委员会第10次会议纪要》。

【编译：小穆】



