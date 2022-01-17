世卫组织：新冠疫苗全球获取机制已交付10亿剂疫苗

哈通社/努尔苏丹/1月17日 -- 世界卫生组织16日宣布，新冠疫苗全球获取机制已向144个国家和地区交付了10亿剂疫苗。

据联合国新闻报道，随着载有110万剂新冠疫苗的飞机于周六傍晚在卢旺达首都降落，由世卫组织牵头的新冠疫苗全球获取机制实现了一个重大里程碑：这个史上规模最大、速度最快的全球疫苗采购和供应计划交付了第10亿剂疫苗。

世卫组织总干事谭德塞表示：«这是公共卫生和多边主义的一个重要里程碑。我们感谢所有的合作伙伴，并希望我们的共同努力将加速在2022年中期实现70%的疫苗公平目标。»

任重道远

新冠疫苗全球获取机制由全球疫苗免疫联盟、流行病防范创新联盟和世卫组织共同领导。它的目标是加速新冠疫苗的开发和生产，并保证世界上每个国家都能公平合理地获得疫苗。

世卫组织表示，获取机制原计划在2021年底前向全世界公平分配20亿剂疫苗。然而，由于富裕国家一再囤积疫苗，加上疫情导致的边境封锁和供应中断，该机制的雄心壮志未能实现。与此同时，各国制药公司缺乏许可证、技术和专业知识的共享，这意味着生产能力得不到利用。

世卫组织目标在今年年中为每个国家70%的人口接种疫苗。截至1月13日，在该组织194个会员国中，有36个国家的疫苗接种率不足10%，有88个成员国不足40%。

新冠疫苗全球获取机制正在与各国政府、制造商和合作伙伴合作，以确保各国在获得疫苗后能够迅速将疫苗提供给人们。

世卫组织指出，随着新一代疫苗的研制，现在是所有公民要求政府和制药公司在全球共享卫生工具的时候了。必须结束这场大流行的死亡和破坏循环，限制新变种，推动全球经济复苏。

联合国全球疫苗战略

世界上主要经济体已经接种了80%的新冠疫苗。而低收入国家只获得了0.6%的疫苗。这种不平等不仅是不公正的，而且对整个世界都构成了威胁。在这些国家，由于大部分人没有接种疫苗，像奥密克戎这样的新变种很可能会不断出现。正如我们已经看到的，这些新变种像野火一样蔓延，使每个人都面临更大的风险。

为了结束这一恶性循环，联合国表示，我们必须为每个国家至少70%的人口接种疫苗。联合国的疫苗战略是在2022年年中实现这一目标。这将需要至少110亿剂疫苗。但这项任务是可以实现的。目前，世界各国已经接种了80亿剂疫苗。而每个月，全球能生产大约15亿剂疫苗。

真正的挑战是不均衡的疫苗分配。因此需要向疫苗接种不足的国家加快运送疫苗，为陷入困境的医疗系统提供更多资金，并扩大疫苗接种的队伍。

因为，除非所有人都安全，否则没有人是安全的。