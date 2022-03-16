世卫组织：全球肥胖人口超过10亿

哈通社/努尔苏丹/3月16日 -- 最新数据显示，全球有超过10亿人患有肥胖症，其中包括6.5亿成年人。

世卫组织 敦促各国采取更多措施，以扭转这一可预防的健康危机。

改善超重和肥胖状况

对于个人来说，做到营养均衡、吃动平衡是关键：

1. 限制能量摄入，尤其是以脂肪和糖形式摄入的能量；

2. 多吃水果、蔬菜，以及豆类、全谷类和坚果，比如每天至少摄入400克的水果和蔬菜。

3. 进行有规律的身体活动，比如儿童每天60分钟，成人每周150分钟。

世卫组织表示，除了个人努力，也不能忽视外部环境对个体的影响。如今饮食与身体活动模式的形成与发展引起的环境和社会变化有关，也与卫生、农业、交通、城市规划、环境、食品加工、供应、市场和教育等相关部门缺乏支持性政策有关。

超重和肥胖对健康的影响

超重和肥胖是导致非传染性疾病的重大危险因素：

• 心血管疾病（主要是心脏病和中风），心脏病也是2000-2019年全球首要死因

• 糖尿病

• 肌肉骨骼类疾病（特别是骨关节炎——关节的一种高度致残退行性疾病）

• 某些癌症（包括子宫内膜、乳腺、卵巢、前列腺、肝脏、胆囊、肾脏和结肠）