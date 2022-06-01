比利·简·金杯排名：哈萨克斯坦女子网球队首次跻身前10

哈通社/努尔苏丹/6月1日 —— 据哈萨克斯坦网球协会消息，比利·简·金杯网球赛1日公布最新女子网球国家队排名。

根据最新排名，哈萨克斯坦女子网球队的排名由第16位提升至第9位，首次跻身前十。

据了解，哈萨克斯坦队4月份以3:1的总比分战胜德国队，成功晋级比利·简·金杯决赛圈。

比利·简·金杯排名如下：

1. 澳大利亚 - 1002.71分；

2. 法国 - 885.6分；

3. 西班牙 - 884.62分；

4. 捷克 - 842.92分；

5. 瑞士 - 881.81分；

6. 加拿大 - 780.09分；

7. 美国 - 758.09分；

8. 斯洛伐克 - 744.23分；

9. 哈萨克斯坦 - 704.75分；

10. 德国 - 702.52分。

据悉，比利·简·金杯是世界最重要的国家女子网球团体赛事，原名联合会杯，创立于1963年，以庆祝国际网球联合会成立50周年。为了致敬比利·简·金，以表彰她多年来为世界网球运动发展所做出的努力，以及为存进网球界性别平等所做的贡献，该赛事于2020年更名为比利·简·金杯。

【编译：小穆】