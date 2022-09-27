哈萨克斯坦-越南政府间经济和科技合作委员会第10次会议日前召开

哈通社/阿斯塔纳/9月27日--据贸易和一体化部发布的消息，哈萨克斯坦-越南政府间贸易经济和科技合作委员会第十次会议日前召开。

会议由哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长海拉特•托热巴耶夫和越南工业和贸易部副部长党黄安共同主持。

哈萨克斯坦驻越南特命全权大使和两国有关政府机构和组织代表出席会议。

哈副部长在讲话中确认了加强双边各领域合作的意愿，并强调了政府间委员会在扩大哈越两国合作方面的重要作用。

会议期间，与会人员讨论了旨在进一步发展和扩大经贸、投资、银行和农业、交通、文化、旅游和体育领域合作的广泛问题。

托热巴耶夫表示，哈方已准备好向越南提供总额为5.308亿美元的90种不同行业的加工产品，以增加哈萨克斯坦和越南之间的相互贸易。

2022年1-7月哈萨克斯坦与越南之间的相互贸易额增长3.6%，达2.037亿美元。其中，出口2770万美元，进口1.76亿美元。

根据会议结果，双方就成立哈萨克斯坦-越南商业委员会、制定促进相互贸易的多项文件、扩大两国农业部之间的合作，进一步开展互免签证文件的签署相关工作等问题达成共识。

【编译：阿依波塔】