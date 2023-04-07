日本直升机或遇突发状况失事 机上10人仍未找到

哈通社/阿斯塔纳/4月7日--据日本共同社报道，日本陆上自卫队官员7日称，针对6日一架载有10人的UH-60«黑鹰»直升机在冲绳县宫古岛附近海域失联一事，直升机失踪前2分钟左右，与机场空管进行了通讯。据称当时天气没有问题，陆上自卫队认为存在机体故障、操控失误等遇到突发状况的可能，目前正就此展开调查。

据报道，6日，日本自卫队和海岸警卫队用巡逻船和飞机搜寻失踪人员时发现了一些物品，包括两艘未充气的救生艇、部分旋翼叶片、一扇门和一个窗框。发现的救生艇根据生产序列号确认系原本搭载在失事直升机上。日本陆上自卫队认定系飞机事故。

报道称，此次飞行原本的目的是第8师团长坂本雄一陆将(55岁)等考察周边地形。由于直升机在海上失联，自卫队舰艇、飞机与海上保安厅巡逻船继续在周边海域进行搜寻。

据日本陆上自卫队介绍，该直升机在3月下旬曾接受了飞行50小时后实施的«特别检查»。6日，师团长坂本雄一等搭乘该机，下午约3:45左右从宫古岛航空自卫队分屯基地起飞。该直升机从雷达上消失之前几乎一直飞行在预定路线上。从起飞到机影消失相距约10分钟。

日本陆上自卫队还表示，下午4点前后，宫古岛周围天空明亮，能见度在10公里以上，处于良好状态。据称风力也不是特别大。