哈萨克斯坦和阿塞拜疆计划将双边贸易额提升至10亿美元大关

哈通社/阿斯塔纳/6月22日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫在对阿塞拜疆进行正式访问期间，会见了该国总统伊利哈姆·阿利耶夫。

斯马伊洛夫向阿利耶夫转达了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的亲切问候和良好祝愿。他指出，今年举行的阿塞拜疆人民全民领袖盖达尔·阿利耶夫诞辰100周年庆祝活动具有特殊重要性。

斯马伊洛夫强调，哈阿两国关系是基于互信和相互理解的战略伙伴与同盟关系的最佳例子。阿塞拜疆是哈萨克斯坦在南高加索地区最重要的经贸伙伴。截至去年年底，双边贸易增长了40%，达4.6亿美元。今年前四个月，双方贸易规模达到1.85亿美元，同比增长40%。

-将双边贸易额提高到10亿美元是摆在我们面前的重要任务，我们正在与阿塞拜疆政府一道努力扩大经贸联系。- 斯马伊洛夫说。

阿利耶夫表示相信哈萨克斯坦政府总理对阿塞拜疆的正式访问将有助于进一步促进两国友好关系。

-我们的合作议程相当广泛，并逐年扩大。令人欣慰的是，两国总统达成的一系列重要共识正在得到落实。这表明我们国家之间的关系正处于非常高的水平。同时，两国关系具有进一步发展的巨大潜力。落实双方商定的各项措施将有助于增加贸易规模，并在能源、运输和其他领域实施更多的大项目。- 阿利耶夫说。

【编译：阿遥】