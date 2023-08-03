哈通社/阿斯塔纳/8月3日--哈萨克斯坦外交部副部长哈纳特·图穆什表示，哈萨克斯坦是阿富汗10个主要贸易伙伴之一。

副外长3日出席哈萨克斯坦-阿富汗商业论坛，并发表了讲话：

-我们有意进一步加强与友好邻国阿富汗的传统经济、交通运输和能源领域合作。 如今，哈萨克斯坦是阿富汗10个主要贸易伙伴之一。 根据去年的结果，两国之间的贸易额达到了约10亿美元，计划在未来将这一指标提高到30亿美元。

据其介绍，阿富汗一直是哈萨克斯坦农产品，特别是谷物和面粉的主要进口国之一。在这方面，副外长指出，扩大相互贸易商品范围、为双边合作奠定坚实基础非常重要。

-众所周知，阿富汗与我国都是矿产丰富的国家。 同时，这个国家地处中亚和南亚的交汇处，过境运输潜力巨大。 在此背景下，我们认为进入拥有约2.2亿人口的巴基斯坦市场，通过巴基斯坦进入中东和海湾国家市场，开辟新的运输物流路线非常重要。 总的来说，贸易只是我们的优先事项之一，我们愿意在其他优先方向，即运输和物流、能源、基础设施和电信领域与阿富汗开展合作。-他说。

【编译：阿依波塔】