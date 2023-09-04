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    15:49, 04 9月 2023 | GMT +6

    瑞典再次发生焚烧《古兰经》事件 10余人被捕

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    Фото: shzern/pixabay.com
    哈通社/阿斯塔纳/9月4日--据中新网报道，当地时间3日，瑞典马尔默市内发生焚烧《古兰经》事件并引发暴力骚乱，10余人被捕。

    瑞典电视台报道称，伊拉克难民萨尔万·莫米卡(Salwan Momika)3日在马尔默市组织集会并焚烧伊斯兰教典籍《古兰经》。据瑞典警方消息，近200人参加当天集会，约10人因扰乱社会秩序被逮捕，另有2人因涉嫌参与暴力骚乱被捕。现场有人向莫米卡投掷石块，气氛紧张。

    法新社报道称，莫米卡此前曾策划过多起类似焚烧事件。他曾于今年6月在瑞典首都斯德哥尔摩一座清真寺前焚烧《古兰经》，7月在伊拉克驻瑞典大使馆前焚烧《古兰经》和伊拉克国旗，8月在伊朗驻瑞典大使馆前焚烧《古兰经》，这些行动引发瑞典和中东国家间的外交紧张局势。

    据报道，瑞典政府在谴责焚烧《古兰经》事件的同时，强调该国宪法维护集会和言论自由的权利。今年8月17日，瑞典政府宣布将该国恐怖主义威胁等级从3级提升至4级(最高为5级，4级代表«高威胁»)，并称这一决定是基于瑞典安全形势不断恶化而作出的综合性、长期性和战略性判断。


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