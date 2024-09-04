希腊油轮红海遇袭10多天还在烧 救援行动展开中

悬挂希腊国旗的“舒尼恩号”（Sounion）油轮8月21日于荷台达（Hodeida）外海遭到“青年运动”武装分子攻击，当时船上载有15万吨原油。

法新社报导，美军中央司令部在社群平台X发文指出，在红海南部的“救援工作正在进行中”，这艘已无法行驶的油轮“仍在燃烧，可能构成重大环境灾难威胁”。

背后有伊朗撑腰的“青年运动”表示，他们在船上安装诱杀装置并引爆炸药。

Фото: EUNAVFOR ASPIDES

美军中央司令部谴责青年运动这类攻击“鲁莽”，矢言“持续与国际伙伴和盟友”合作保护贸易，并降低对此区造成的环境冲击。

欧洲联盟（EU）名为“盾牌”（Aspides，希腊语）的红海海军任务今天早些时候表示：“将由拖船负责救援工作，而红海海军任务将保护这些拖船，协助拖船作业以避免造成环境灾难。”

红海海军任务在声明中又说：“舒尼恩号主甲板上数处大火继续燃烧…船本身没有明显的漏油迹象”。

舒尼恩号船员由23名菲律宾人和两名俄罗斯人组成。在遭到攻击后一天，船员被「盾牌」任务中的一艘法国护卫舰救起。