哈萨克斯坦10个地区实100%供水覆盖 城乡供水水平显著提升

这些地区包括阿拉木图州、阿克托别州、阿特劳州、西哈州、克孜勒奥尔达州、曼格斯套州、北哈州、突厥斯坦州，以及杰特苏州和乌勒套州的城镇。

此外，曼格斯套州的农村地区也已实现全面供水。

城市供水覆盖率达99.3%

据纳加斯帕耶夫部长介绍，哈萨克斯坦城市居民的供水覆盖率已达到99.3%。

全国90个城市中，有73个城市已实现100%饮用水供应，包括阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特、卡拉干达和塞梅等城市在内的其余17个城市预计将在今年年底前实现供水管网的全面覆盖。

农村供水覆盖率达97.5%

在农村地区，供水服务的覆盖率已达到97.5%。

全国6148个村庄中，有5679个村庄已获得饮用水供应。其中，4420个村庄（占94.8%）已接入集中供水系统，999个村庄（占2.6%）安装了综合模块化供水设施。

其余469个村庄（人口共16.47万人）的集中供水系统建设或模块化设施安装工作正在通过国家和地方预算持续推进。

哈萨克斯坦政府通过持续的基础设施投资和技术升级，致力于进一步提升城乡居民的饮用水可及性，为实现全国范围内的全面供水目标迈出坚实步伐。

【编译：木合塔尔·木拉提】