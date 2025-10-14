哈通社10月14日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月14日，星期一

10月14日是阳历一年中的第287天 （闰年第288天） ，离全年的结束还有78天。

世界各国/地区节日：

世界标准日 世界标准日（World Standards Day）是国际标准化组织（ISO）成立纪念日，每年的10月14日在世界各地庆祝。世界标准日的目的是提高对国际标准化在世界经济活动中重要性的认识，以促进国际标准化工作适应世界范围内的商业、工业、政府和消费者的需要 。

乌克兰祖国保卫者日 乌克兰总统彼得·波罗申科2014年10月14日签署806/2014号决议，并决定10月14日为乌克兰祖国保卫者日。

白俄罗斯母亲节 1996年白俄罗斯政府宣布每年10月14日为白俄罗斯母亲节。

基希讷乌日 基希讷乌坐落在德涅斯特河(Dniester)支流贝克河畔，是东欧国家摩尔多瓦的首都及最大城市，有500多年的历史。

马达加斯加政治独立日 1958年10月14日，在法兰西共同体（Communauté française）的势力范围下成立马拉加西自治共和国成立。1960年6月26日，马达加斯加独立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1939年 江布尔州正式成立。江布尔州位于哈萨克斯坦南部，州首府为塔拉兹市。江布尔州拥有10个县、1个州级城市以及3个县级城市。江布尔州拥有丰富的有色金属、重晶石、煤炭等资源。

1994年 阿克莫拉市«革命»街（现阿斯塔纳市萨肯•赛弗林街）举行了著名学者萨肯•赛弗林诞辰100周年纪念碑揭幕活动。

2002年 纳扎尔巴耶夫总统参与下隆重举行了阿斯塔纳市国际机场奠基仪式。

2008年 纳扎尔巴耶夫总统出席哈萨克斯坦首个双向3车道高速公路«阿斯塔纳-休钦斯克»通车剪彩仪式。

2011年 哈萨克斯坦独立20周年之际哈萨克斯坦驻土耳其大使馆和土耳其国家图书馆共同举办了照片展。

2014年 希腊找到著名学者、作家萨肯•赛弗林1930年以拉丁文字写作的文件。

2015年 哈萨克斯坦宇航员阿伊登•阿伊姆别托夫向纳扎尔巴耶夫总统赠送登入太空的哈萨克斯坦国旗。

2017年 哈通社同The Business Year国际出版社签署合作备忘录。

2019年 国际航空运输协会（IATA）批准首都纳扎尔巴耶夫国际机场变更机场代码的申请。

2020年 葡萄牙语《阿拜箴言录》首发仪式在葡萄牙国家图书馆举行。

2021年 哈萨克斯坦第六批赴黎巴嫩维和部队启程。