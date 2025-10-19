10月19日——哈萨克斯坦救援人员日

根据1995年10月19日由哈萨克斯坦总统签发的第2541号总统令，作为在国家遭遇自然和技术原因导致的紧急情况下以及承担民防工作指导工作的中央执行机构，哈萨克斯坦共和国紧急情况委员会正式成立。

自2008年起，这一天被正式确定为哈萨克斯坦救援人员的职业节日。

救援人员不仅是人们熟悉的消防员，他们同样活跃在洪水、地震、道路交通事故、工业事故以及森林火灾等各种危险场景中，是第一时间抵达现场开展救援的专业队伍。他们在最前线面对险情，只为争取时间、挽救生命。

这一职业不仅需要专业技能，更要求极高的责任感和勇气。在无数次紧急行动中，正是他们的迅速反应和专业训练，帮助许多人脱离险境，维护了社会的安全与稳定。近年来，国家不断加强救援体系建设，推动装备更新与技术升级，提升整体救援能力。

值此之际，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10月17日向救援人员致以职业节日祝贺，高度赞扬他们为守护国民安全所做的无私贡献，并强调民防领域对国家的战略重要性。

【编译：达娜】