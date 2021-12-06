11月国内食品价格环比上涨0.9%

哈通社/努尔苏丹/12月6日—据战略规划和改革署统计局公布的数据显示，2021年11月，哈萨克斯坦食品商品价格较10月上涨0.9%，非食品商品上涨1%，服务费用上涨0.3%。

食品价格方面，2021年11月，以下商品价格呈上涨趋势：

新鲜蔬菜 - 8.3%，鸡蛋 - 2.1%，面粉 - 1.5%，猪肉 - 1.1%，巴氏杀菌奶，谷物、意大利面 - 1%，烘焙和面粉制品 - 0.9%，面包、糖、香肠和马肉 - 0.8%，家禽 - 0.7%。 烟草产品 - 1%，酒精饮料 - 0.5%。

土豆价格下降1.4%，新鲜水果价格下降0.6%。

非食品商品价格上涨主要在下列商品中较明显：

柴油燃料 - 14.6%，钢瓶液化气 - 13.6%，煤炭 - 3.7%，汽油 - 2.4%。 纺织品 - 0.9%，药品 - 0.7%。

社会服务类价格呈现上涨趋势的包括：

住房租金-3.5%，文化活动领域服务 - 0.7%，卫生领域服务 - 0.4%。

除此之外，住房服务中，垃圾处理费上涨1.3%，电费上涨0.5%，热水费上涨3.5%，而集中供热费下降1.3%。

【编译：达娜】