11月10日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/11月10日 -- 哈通社为各位读者总结11月10日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

11月10日，星期六

11月10日是阳历一年中的第313天，离全年的结束还有52（闰年则还有53）。

世界各国/地区节日

争取和平与发展世界科学日 联合国教科文组织于2001年年度会议中通过第31C/20号决议，宣布每年举办一次"争取和平与发展世界科学日"，这一号召引起了世界各地的响应，它是继成功召开布达佩斯世界科学大会（布达佩斯，1999）后做出的决定。纪念"争取和平与发展世界科学日"的根本理由就在于科学和科学家对于可持续社会所发挥的重要作用，就在于向公民宣传科学并动员他们参与科学的必要性。

世界青年节 世界青年节是由教皇若望·保禄二世于1984年创立的天主教宗教盛会。时间为每年的11月10日。举办世界青年日的目的有三个方面：一是向青年传播希望；二是让全世界的青年走到一起，团结如一；三是改变和团结所有人找到自己的方向和希望。

穆斯塔法·阿塔图尔克纪念日 每年11月10日为穆斯塔法·阿塔图尔克纪念日，该节日旨在纪念土耳其共和国缔造者、伟大领袖穆斯塔法•凯末尔•阿塔图尔克。

国际会计日 每年的11月10日为国际会计日，旨在纪念世界首本会计领域书籍问世。1494年卢卡·帕西奥利的《算术、几何、比例总论》正式出版。书中介绍了算术的原理和应用、代数初步、意大利各地的度量衡、商业记账方法和几何学基础。

印度尼西亚英雄日 每年的11月10日是印度尼西亚英雄日，该节日旨在纪念1945年11月10日在泗水独立运动战役中反击英国和荷兰侵略而牺牲的印尼军人和民兵。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1940年 阿曼卓洛夫推出的哈萨克文西里尔字母正式通过。

1991年 哈萨克苏维埃社会主义共和国正式改称为哈萨克斯坦共和国。

1991年 纳扎尔巴耶夫总统在阿拉木图正式宣誓就职。

2004年 纳扎尔巴耶夫总统签署《关于哈萨克斯坦2005-2007年"电子政府"国家方案》法令。

2010年 阿拉木图国家图书馆举行纪念阿赫梅特·拜图尔森诺夫主题为《宣传人民教书价值观》的圆桌会议。

2015年 哈萨克斯坦在华之友俱乐部在北京成立。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统对韩国进行工作访问期间出席了哈萨克斯坦-韩国商业论坛。

2017年 阿克托别州与鞑靼斯坦达成多项合作协议。

【编译：冰山】