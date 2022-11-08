中选委：11月11日将举行总统大选选前电视辩论

哈通社/阿斯纳塔/11月8日 -- 哈萨克斯坦中央选举委员会8日举行会议，对将于11月20日举行的哈萨克斯坦2022年非例行总统选举候选人电视辩论规则和参与人员名单进行了讨论。

根据讨论结果，中央选举委员会成员通过了在定于11月20日举行的非例行总统框架下组织和举行选举前电视辩论的决议。

决议规定，大选前的候选人电视辩论于11月11日举行，由哈巴尔电视台负责直播。

决议同时明确了电视辩论的相关规则，以及当天将会参加辩论的候选人名单。

根据电视辩论规则，本次候选人电视辩论将包括4轮对辩。根据轮次，辩论的参与者有机会就他们的选举计划发表演讲、向对手提问、回答选民的问题、并向选民提出呼吁。

电视辩论的总体时长将不低于80分钟。

根据各个候选人竞选总部提交的申请，中央选举委员会已经批准了将在11日参加电视辩论的候选人名单。

他/她们是：哈拉哈特·阿布谭、梅拉穆·哈吉肯、萨勒塔娜特·图尔森别科娃、久葛利·岱拉巴耶夫、努尔兰·奥艾斯巴耶夫。

此外，候选人哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫授权叶尔兰·霍沙诺夫为其个人全权代表，参加此次选前电视辩论。

中选委表示，根据相关规则，候选人有权指定一名其完全信任的人士作为全权代表，并授权其代替自己参与辩论。

【编译：木合塔尔·木拉提】