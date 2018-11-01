11月1日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/11月1日 -- 哈通社为各位读者总结11月1日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

11月1日，星期四

11月1日是阳历一年中的第305天，离全年的结束还有60（闰年则还有61）。

世界各国/地区节日

世界纯素食日 世界纯素食日是个会在每年的11月1日为全世界的纯素食者庆祝的活动。这个日子是由英国完全素食协会的会长兼主席的路易丝•渥利斯在1994年时建立。

阿尔及利亚革命日每年的11月1日，阿尔及利亚全国放假，官方发表一些纪念性的文章和讲话，以进一步增强国民凝聚力，提醒人们不要忘记这段历史。

阿尔及利亚是非洲北部马格里布的一个国家。国土濒临地中海，东邻利比亚、突尼斯，东南和南部分别与尼日尔、马里和毛里塔尼亚接壤，西部和摩洛哥相连。首都阿尔及尔。

安提瓜和巴布达独立日 安提瓜和巴布达，位于加勒比海小安的列斯群岛的北部。为英联邦成员国。1981年11月1日宣布独立，成为君主立宪制国家。

民族启蒙者日 民族启蒙者日是保加利亚一个节日，11月1日（1923年）。为纪念从文艺复兴时期至今的保加利亚文化名人、教育家以及民族英雄。

首次民族启蒙者日的庆祝活动于1909年在保第二大城市普罗夫迪夫举行。1923年11月1日，保国王博里斯三世颁布命令，宣布将这一天定为全国性节日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 哈萨克斯坦公布首次黄金和外汇储备数据。

1997年 哈萨克斯坦驻蒙古大使馆在乌兰巴托举行开馆仪式。

2010年 哈萨克斯坦代表团出席世界旅游组织执行委员会会议。哈萨克斯坦于2007年加入该组织。

2011年 纳扎尔巴耶夫总统获得越南国立大学荣誉博士学位。

2015年 米兰世博会闭幕式期间米兰代表将世博会旗帜正式移交哈萨克斯坦。



【编译：冰山】