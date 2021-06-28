11月1日起哈国将对鞋类产品实施强制性数字标签

哈通社/努尔苏丹/6月28日 -- 据哈萨克斯坦数字经济发展中心消息，哈萨克斯坦将对所有鞋类产品实施强制性数字标签管理。

消息称，自2021年11月1日起，所有在哈境内流通的鞋类商品均必须加贴Data Matrix二维码，未加贴数字标签的其他国家（包括欧亚经济联盟国家）鞋类商品将被禁止进入哈市场。

上述规定涉及从生产商、进口商到零售商的所有鞋类商品市场参与者。所有市场参与者必须登陆商品标签和追溯信息系统办理注册登记手续，并获取系统自动生成的二维码。

进口商必须在商品清关前加贴数字标签，既可以在生产国境内加贴，也可以在位于哈境内的海关保税库内加贴。

数字标签既可以直接贴在鞋类商品上，也可以贴在商品标签或包装上。

数字经济发展中心负责人表示，该计划原定于7月1日起实施，但由于许多厂商在春季前提前半年订购了货物，这些无标签产品全部完成交货的期限会超过7月1日，因此决定予以推迟至11月。在新规定生效之前，市场有充足的时间研究和适应新规，同时中心也会定期举办专门的网络研讨会，并向行业代表提供建议。鞋类企业可在门户网站 markirovka.kz 上获得有关数字鞋标的有用信息。

实行鞋类商品强制标签管理，有助于打击市场上的假冒伪劣商品和非法进口商品，为本国生产商提供支持。对于消费者来说，一是可以通过数字标签确认所购买的商品为合法产品；二是可以通过«Naqty Onim»移动应用程序扫描二维码，获得关于商品的完整信息。

需要指出的是，实行数字标签管理是欧亚经济联盟框架下的一项国际项目。哈萨克斯坦自2020年10月1日起对烟草制品实行强制标签管理。2022年，计划对药品、酒精类商品和部分轻工产品实行强制标签管理。

【编辑：木合塔尔·木拉提】