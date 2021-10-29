日本政府11月起将解除大型活动1万人上限

哈通社/努尔苏丹/10月29日--日本政府28日以巡回方式召开新冠病毒感染症对策小组会会议，决定从11月1日起解除东京都等27个都道府县大型活动观众人数1万人的上限。棒球、足球等体育赛事及音乐会等发出较大声音的活动也将允许数万名观众入场。

目前对于不发出助威声等较大声音的活动，以5000人或额定人数原则上50%以内的两者中较多一项为观众人数上限。对于伴随较大声音的活动，要求不超过额定人数的50%。此外，在9月底解除紧急事态宣言和防止蔓延等重点措施的地区，作为1个月的过渡措施，上限被定为1万人。例如，额定观众人数为5万人的会场无法让50%的2.5万名观众入场。

鉴于近期疫情较为平稳，政府将在维持50%以内这一限制的基础上，解除1万人的上限部分。届时，在额定人数5万人的会场举办发出较大声音的活动就可以让2.5万人入场。

不过，若是在额定人数2万人以下的会场举办活动，即使撤销了1万人的上限，可入场的观众人数仍与过去一样，不受影响。例如，在额定人数8000人的会场，不发出较大声音的活动观众上限为5000人，伴随较大声音的活动则为4000人。