今年11月哈萨克斯坦公民已购买2000多根金条

哈通社/阿拉木图/12月9日--据哈萨克斯坦央行新闻处消息，2020年11月，哈萨克斯坦居民从二级银行和非银行兑换处共购买了2327根金条，总重为74.1千克。

自2017年以来，共售出40081根金条，总重为1.45吨。 金条根据重量分为五个品种：5克、10克、20克、50克和100克。

在买家中最受欢迎的是重量为10克的金条，占总销售额的25％，即10199根金条。其次是20克的金条，已售出9061根（23％），100克金条售出8863根（22％），5克金条售出7001根（18％），50克金条售出4957根（12％）。

我国金条购买量最多的地区是阿拉木图市（占已售金条总额的54％），其次是阿特劳（13％）、努尔苏丹（11％）和其他地区（22％）。

哈萨克斯坦央行于2017年推出了针对公民的精制金条销售和回购计划。自该计划启动以来，银行和非银行兑换处已经回购了129根总重为3.3千克的金条。

金条是投资和积累储蓄的长期工具，确保金条市场流动性的主要因素是银行和非银行兑换处可以按期向客户付款来回购金条。

【编译：阿拉依】



