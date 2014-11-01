哈萨克斯坦最新动作大片—《奥伯龙的阴谋》11月20日首映

哈通社阿斯塔纳11月1日电，据哈萨克电影公司消息，哈萨克斯坦最新动作大片——《奥伯龙的阴谋》（Оберон қастандығы，Заговор Оберона）将从11月20日起在全国各大影院上映。

据悉，该影片剧本由阿斯塔纳现任市长阿德勒别克•贾克瑟别科夫撰写，哈萨克斯坦著名导演阿伊达尔•巴塔洛夫拍摄，叶尔多斯•托列根诺夫主演。

电影以打击官员贪腐、跨国犯罪为题材。片中的奥伯龙是具有强烈爆破能力的发射性物质，主要存在于天王星的第四颗卫星—奥伯龙（天卫四）。科学家们在哈萨克斯坦境内发现了一块，也是全球仅有的一块该类金属。为了贩卖这块昂贵的金属，当地官员与国际犯罪团伙狼狈为奸，计划把金属偷运出国，高价卖出。哈萨克斯坦警员钦格斯•阿尔兰诺夫为阻止这一阴谋，与国际犯罪团伙和腐败官员斗智斗勇，展开生死搏斗。（编译：吴然） 无法打开YouTube视频的读者朋友请打开以下网页链接，从优酷视频网站观看。

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