11月20日金属、石油和坚戈价格

哈通社/努尔苏丹/11月20日--周四，哈萨克斯坦央行确定了11月20日坚戈的官方外币汇率。

石油：由于全球COVID-19发病率持续上升，以及美国采取了新一轮检疫措施，对石油需求的担忧导致基准油价在周四的交易中下跌。伦敦时间周四21:18，周四伦敦ICE期货交易所布伦特原油期货1月的价格为每桶44.19美元，比前一交易日收盘价低0.15美元（0.34％）。在纽约商品交易所（NYMEX）中，12月WTI原油期货价格为每桶41.62美元，比之前的交易价格低0.2美元（0.48％）。

金属：由于投资者因冠状病毒疫苗有效性的消息继续投资风险资产，金价在周四晚下跌。截至纽芬兰标准时间（NST）21：04，黄金期货12月价格下跌16.9美元，即0.9％，至每盎司1857.2美元。白银期货价格下跌2.11％，至每盎司23.938美元。

坚戈汇率：周四，哈萨克斯坦央行确定了11月20日坚戈的官方外币汇率。根据央行的数据，1美元兑427.98.7坚戈，1欧元兑506.17坚戈，1英镑兑565.28坚戈，1日元兑4.11坚戈，1人民币兑64.97坚戈。

【编译：阿拉依】



