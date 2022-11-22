哈通社11月22日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/11月22日 -- 哈通社为各位读者总结11月22日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

11月22日，星期二

11月22日是阳历一年中的第326天（闰年是第327天），离全年的结束还有39天。

世界各国/地区节日

黎巴嫩独立日 黎巴嫩共和国，位于亚洲西南部地中海东岸，习惯上称为中东国家。该国东部和北部与叙利亚接壤，南部与以色列（边界未划定）为邻，西濒地中海。1943年11月22日黎巴嫩摆脱法国委任统治宣布独立，成立黎巴嫩共和国。

阿塞拜疆司法人员日 根据阿塞拜疆总统令，每年11月22日被定为司法工作人员日。

乌克兰解放日 乌克兰总统2005年通过决议，将每年11月22日定为乌克兰解放日。

美国感恩节 感恩节是一个美国人民每年在11月的第四个周四庆祝的公共节日。它起源于丰收节。自1789年乔治·华盛顿宣布之后，感恩节一直在全国范围内的庆祝。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1997年 首届哈萨克斯坦医学大会在阿拉木图举行。

2005年 著名诗人沃勒加斯•苏莱曼诺夫获鞑靼斯坦玛尔加尼历史学院荣誉博士学位。

2007年 纳扎尔巴耶夫总统著作《哈萨克斯坦之路》与《危机10年》斯洛伐克语版在布拉迪斯拉发举行发行仪式。

2011年 国际展览局第150次大会在巴黎召开，哈萨克斯坦代表团在会上展示了2017阿斯塔纳世博会3D模型。

2011年 卡拉干达市举行哈萨克斯坦独立20周年纪念碑揭幕仪式。

2012年 阿斯塔纳市以103个成员国的支持票战胜比利时列日市，成功获得2017年世界博览会主办权。

2014年 «欧亚之虎» 哈萨克式摔跤比赛框架下，塔拉兹市举行著名摔跤手乔拉克纪念碑揭幕仪式。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统接受彭博新闻社记者采访。

2017年 哈萨克斯坦参议院（议会上院）代表出席在土耳其伊斯坦布尔市举行的第10届亚洲议会大会会议。

2017年 国际自然保护联盟濒危物种红色名录（IUCN）将雪豹从濒危物种降为易危物种。