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    15:50, 29 12月 2021 | GMT +6

    央行：截至11月底哈萨克斯坦居民存款额超过25.79万亿坚戈

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    哈通社/努尔苏丹/12月29日--据哈萨克斯坦央行发布数据，截至2021年11月底，哈居民存款余额25.7905万亿坚戈，环比减少0.8%。其中，法人居民存款余额13.0660万亿坚戈，减少3.6%；自然人居民存款余额12.7245万亿坚戈，增长2.1%。

    统计期内，居民本币存款余额16.1904万亿坚戈，环比减少3.4%；外汇存款余额9.6002万亿坚戈，环比增长3.7%。存款美元化率为37.2%（2020年12月为37.3%）。其中，法人本币存款余额8.0401万亿坚戈，减少5.6%；外汇存款余额5.0259万亿坚戈，减少0.2%，在法人存款余额中占比38.5%。自然人本币存款余额8.1503万亿坚戈，减少1.1%；外汇存款余额4.5742万亿坚戈，增长8.3%，在自然人存款余额中占比35.9%。

    统计期内，哈居民定期存款余额17.8606万亿坚戈，环比减少1.7%。其中，本币定期存款余额11.4411万亿坚戈，外汇定期存款余额6.4195万亿坚戈。

    2021年11月，非银行法人本币存款平均利率为7.5%，上年同期为7.3%；自然人本币存款平均利率为8.4%，上年同期为9.3%。

    标签:
    央行 统计 经济 坚戈 黄金储备
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