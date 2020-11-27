中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    14:49, 27 11月 2020 | GMT +6

    11月27日金属、石油和坚戈价格

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/11月27日--周四，哈萨克斯坦央行确定了11月27日坚戈的官方外币汇率。

    石油：据国际文传电讯社报道，基准油价周四继续下跌，从前一天创下的八个多月高位回落。伦敦时间周四21:48，伦敦证券交易所布伦特原油1月份期货价格每桶47.95美元，比前一交易日收盘价低0.66美元（1.36％）。在纽约商品交易所（NYMEX）中，1月WTI原油期货价格为每桶45.14美元，比前一交易日低0.57美元（1.25％）。

    金属：在没有影响因素的情况下，并且由于美国法定节假日感恩节的交易量较低，根据交易数据，黄金价格固定在每盎司1800美元以上。截至纽芬兰标准时间（NST）21.57，纽约Comex证券交易所12月黄金期货价格上涨0.03％，或0.6美元，至每盎司黄金1806.2美元。12月白银期货价格下跌0.48％，至每盎司23.25美元。

    坚戈汇率：周四，哈萨克斯坦央行确定了11月27日坚戈的官方外币汇率。根据央行的数据，1美元兑422.4坚戈，1欧元兑502.78坚戈，1英镑兑564.28坚戈，1日元兑4.05坚戈，1人民币兑64.24坚戈。

    【编译：阿拉依】


    标签:
    石油 坚戈 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!