11月27日金属、石油和坚戈价格

哈通社/努尔苏丹/11月27日--周四，哈萨克斯坦央行确定了11月27日坚戈的官方外币汇率。

石油：据国际文传电讯社报道，基准油价周四继续下跌，从前一天创下的八个多月高位回落。伦敦时间周四21:48，伦敦证券交易所布伦特原油1月份期货价格每桶47.95美元，比前一交易日收盘价低0.66美元（1.36％）。在纽约商品交易所（NYMEX）中，1月WTI原油期货价格为每桶45.14美元，比前一交易日低0.57美元（1.25％）。

金属：在没有影响因素的情况下，并且由于美国法定节假日感恩节的交易量较低，根据交易数据，黄金价格固定在每盎司1800美元以上。截至纽芬兰标准时间（NST）21.57，纽约Comex证券交易所12月黄金期货价格上涨0.03％，或0.6美元，至每盎司黄金1806.2美元。12月白银期货价格下跌0.48％，至每盎司23.25美元。

坚戈汇率：周四，哈萨克斯坦央行确定了11月27日坚戈的官方外币汇率。根据央行的数据，1美元兑422.4坚戈，1欧元兑502.78坚戈，1英镑兑564.28坚戈，1日元兑4.05坚戈，1人民币兑64.24坚戈。

【编译：阿拉依】



