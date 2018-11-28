11月28日，哈通社简报
11月28日，星期三
11月28日是阳历一年中的第332天，离全年的结束还有33（闰年则还有34）。
世界各国/地区节日
东帝汶独立日 东帝汶民主共和国，通称东帝汶，是位于东南亚地区帝汶岛东端的国家，曾是葡萄牙在远东仅有的两块海外殖民地。葡萄牙政府于1974年开始实行非殖民化，放弃海外殖民地，导致世界各葡属殖民地纷纷脱离葡萄牙统治而独立。东帝汶于1975年11月28日从葡萄牙独立，但在9天之后又被印尼占领，经过长时间抗争运动，2002年5月20日零时正式宣布独立。
毛里塔尼亚独立日 毛里塔尼亚伊斯兰共和国，通称毛里塔尼亚，是西非阿拉伯国家之一。与阿尔及利亚、西撒哈拉、马里、塞内加尔接壤。44年，成为罗马帝国行省。7世纪阿拉伯人来到这里，建立了封建王国。15世纪开始，先后被葡萄牙、荷兰和英国殖民。1912年成为法国殖民地；1920年成为法属西非洲的一部分；1957年获得半自治共和国地位；1958年成为法兰西共同体的一个自治共和国；1960年11月28日宣布独立，名毛里塔尼亚伊斯兰共和国，并退出共同体。
阿尔巴尼亚独立日 阿尔巴尼亚是一个位于欧洲东南部，巴尔干半岛西南部的国家。1912年第一次巴尔干战争后，阿尔巴尼亚在奥匈帝国的扶植下，11月28日宣布独立。
这一天在哈萨克斯坦历史上
1934年 哈萨克国家科学研究院开始相关工作。
1998年 纳扎尔巴耶夫总统著作《关于时间、命运、自己》英文版正式发行。
2005年 南哈州"卡孜古尔特"过境点正式开放。
2007年 纳扎尔巴耶夫总统批准哈萨克斯坦和格鲁吉亚国际道路运输协议。
2010年 哈萨克斯坦-俄罗斯政府间委员会第14届合作会议在莫斯科举行。
2011年 哈萨克斯坦-韩国科技合作中心在韩国大田广域市正式成立。
2012年 位于阿拉木图市的哈萨克斯坦国家博物馆举行主题为《独立哈萨克斯坦的首任总统》展览。
2013年 哈萨克斯坦驻阿联酋大使馆发行《国家的缔造者-总统》报纸阿拉伯语版。
2017年 哈萨克斯坦驻瑞士荣誉领事馆举行开馆仪式。
2017年 哈萨克斯坦著名作家、"内华达-塞梅"国际反核运动主席沃勒加斯·苏莱曼诺夫被授予日本政府颁发的"旭日"勋章。
【编译：冰山】