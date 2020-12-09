11月份坚戈对美元汇率走强 涨幅2%

哈通社/努尔苏丹/12月9日 -- 据哈萨克斯坦央行消息，11月份，得益于内外部市场总体利好，坚戈汇率温和上升。

近期，全球多家药企新冠疫苗研制取得进展。11月9日，辉瑞和德国生物科技公司BioNTech宣布研发的新冠疫苗有效率超过90%；16日，莫德纳公司（Moderna）称研发的疫苗有效率达到94.5%。

在疫苗有望投入使用和原油需求恢复背景下，11月份原油期货价格由37.5美元/桶升至47.6美元/桶，涨幅达27%。此外，美国总统大选结果部分缓解了全球投资者紧张情绪。

上述因素为全球市场注入信心，引发风险资产需求上升，使得全球股指下行趋势出现逆转。

美国标普500指数和道琼斯指数分别上涨10.8%和11.8%；日经指数和香港恒生指数分别上涨15%和9.3%；德国DAX指数和英国富时指数分别上涨15%和12.4%。

除国际油价和投资意愿总体上升外，纳税月到来迫使出口商大量售汇，成为11月份坚戈走强的额外因素。

综合上述因素，11月份坚戈汇率走势良好，坚戈对美元汇率由432.64:1升至423.87:1，涨幅为2%。