哈萨克斯坦计划为制造业引资11.2万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/10月21日 —— 据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部发布消息，到2025年底，哈萨克斯坦计划为制造业吸引投资11.2万亿坚戈。

工基发展部表示，《旨在提高人民福祉的可持续经济增长国家项目》的一个重要方向是“工业-创新发展”，其目标是发展有竞争力的制造业生产。为实现这一目标，需要推动制造企业进行技术改造，提高制造业产值和扩大商品范围，并实现一系列战略指标，包括将制造业劳动生产率提高38.9%；制造业固定资产投资提高79.5%；制造业名义产值较2020年提高50%；采用数字技术的大中型制造业企业比重提升至23%；制造业年产值达到19万亿坚戈。

通过落实上述计划，有望通过启动新建产能带动税收增长。预计到2025年底，累计增加9.1万亿坚戈税收，为制造业吸引11.2万亿坚戈固定资产投资，将出口导向型产品生产规模提高至91亿美元，创造约10万个新的就业岗位，制造业职工工资平均水平较2020年增长31.5%。

为做好“工业-创新发展”工作，2021-2025年间，中央财政计划拨款2643亿坚戈。