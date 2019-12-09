截至11月末中国外汇储备规模30956亿美元

哈通社/努尔苏丹/12月9日 -- 据中国国家外汇局网站消息，截至2019年11月末，中国外汇储备规模为30956亿美元，较年初上升229亿美元，升幅0.7%。

消息称，中国国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英就2019年11月份外汇储备规模变动情况答问时表示，受全球经济增长、货币政策预期、贸易局势等因素影响，美元指数小幅上涨，主要国家债券价格有所下跌。汇率折算和资产价格变化等估值因素，是影响当月外汇储备规模变化的主要原因。

据其介绍，今年以来，中国经济继续保持总体平稳、稳中有进发展态势，主要指标运行在合理区间内，有效应对了国际风险挑战明显增多的复杂局势。受此支撑，中国国际收支保持基本平衡，外汇储备规模总体稳定。

王春英表示，当前，全球经济增长放缓，外部不稳定不确定性因素依然较多。但中国经济发展有着巨大韧性、潜力和回旋余地，经济长期向好的态势不会改变，并将坚持新发展理念，推动经济高质量发展，持续推进更高水平的对外开放。这有利于中国外汇市场保持平稳运行，也将为外汇储备规模总体稳定提供支撑。

【编辑：木合塔尔·木拉提】