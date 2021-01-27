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    12:33, 27 一月 2021 | GMT +6

    新冠大流行期间哈国零售业销售额达11.5万亿坚戈

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    哈通社/努尔苏丹/1月27日 – 在新冠大流行爆发的2020年，哈萨克斯坦零售业销售额达到了11.5万亿坚戈。

    统计分析网站Finprom.kz提供的数据显示，零售业销售额的60%属于贸易企业和组织。

    消费额最高的地区，是阿拉木图市（3.4万亿坚戈，同比下降7.9%）和努尔苏丹市（1.3万亿坚戈，同比下降8.9%）。

    消费额超过1万亿坚戈的地区还包括了东哈州和卡拉干达州。

    其余的地区零售业销售额在7083亿坚戈至1705亿坚戈之间。

    在零售业销售额中，非食品产品的销量依然占据主要份额：约7.1万亿坚戈。

    不过这一数据较2019年下降了5.1%。

    而食品类产品的销售额则较2019年增长了17.9%，达到了4.4万亿坚戈。

    在零售业销售额的总量中，食品类产品的销售额所占比重达到了38.3%（2019年为33.4%）。

    Finprom.kz分析师指出，在哈萨克斯坦因新冠大流行而实施隔离限行措施期间，许多大型零售业机构停业，仅允许出售食品类产品的门店开放营业，是造成这一情况的主要原因。

    网站举例称，在未实行隔离限行措施的3月初，食品类产品的销售额占比为37.3%，而实行隔离限行措施的4月份则达到了51.5%，随后的5~6月为39.9%，7月份则为41.4%。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 贸易 统计 经济 食品 黄金储备 新型冠状病毒
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