新冠大流行期间哈国零售业销售额达11.5万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/1月27日 – 在新冠大流行爆发的2020年，哈萨克斯坦零售业销售额达到了11.5万亿坚戈。

统计分析网站Finprom.kz提供的数据显示，零售业销售额的60%属于贸易企业和组织。

消费额最高的地区，是阿拉木图市（3.4万亿坚戈，同比下降7.9%）和努尔苏丹市（1.3万亿坚戈，同比下降8.9%）。

消费额超过1万亿坚戈的地区还包括了东哈州和卡拉干达州。

其余的地区零售业销售额在7083亿坚戈至1705亿坚戈之间。

在零售业销售额中，非食品产品的销量依然占据主要份额：约7.1万亿坚戈。

不过这一数据较2019年下降了5.1%。

而食品类产品的销售额则较2019年增长了17.9%，达到了4.4万亿坚戈。

在零售业销售额的总量中，食品类产品的销售额所占比重达到了38.3%（2019年为33.4%）。

Finprom.kz分析师指出，在哈萨克斯坦因新冠大流行而实施隔离限行措施期间，许多大型零售业机构停业，仅允许出售食品类产品的门店开放营业，是造成这一情况的主要原因。

网站举例称，在未实行隔离限行措施的3月初，食品类产品的销售额占比为37.3%，而实行隔离限行措施的4月份则达到了51.5%，随后的5~6月为39.9%，7月份则为41.4%。

【编译：木合塔尔·木拉提】