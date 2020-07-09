前五月哈萨克斯坦汽油产量同比增长11.8%

哈通社/努尔苏丹/7月9日 – 据energyprom数据，2020年1~5月，哈萨克斯坦共生产了180万吨汽油（含航空燃油），较2019年同比增长了11.8%。

报告期内，哈国柴油产量同样为180万吨，但与2019年同期相比，柴油产量下降了8.3%。

在2020年的前5个月里，生产汽油产量最多的地区是奇姆肯特，该地区共生产汽油78.15万吨（年增长25.5%）。值得一提的是，哈萨克斯坦石油公司 (PetroKazakhstan)正坐落在奇姆肯特市。

而在柴油生产方面，阿特劳炼油厂居于领先地位，共生产柴油62.73万吨。另有58.63万吨柴油由巴甫洛达尔石化厂生产。这两家企业均为哈萨克斯坦国家石油天然气公司的下属企业。

统计显示，2020年前4个月里，哈国本土柴油生产商满足了市场上92.2的柴油需求（出口和市场销售）。在产量下降的同时，出口量显著上升（增长40.6%）。

哈萨克斯坦企业充分的供应了本国市场的全部汽油需求，并对外出口了总计14.87万吨汽油。该数据是去年同期的82.8倍。

值得一提的是，在哈萨克斯坦政务公开网上，正在对一项至2020年9月1日为止暂时停止自境外通过铁路、公路或管道运输方式向哈萨克斯坦进口天然气、航空汽油和柴油的法案草案进行公示和公众评议。公众评议将于7月9日结束。

【编译：木合塔尔·木拉提】