财政部长：今年前11个月国家预算收入总额达8万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/12月10日 —— 哈萨克斯坦财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫10日在政府会议上就今年前11个月国家预算收入情况进行了介绍。

财政部长说：“国家预算收入总额为8万亿坚戈，或执行率达104.7%。其中，共和国预算收入为5.224万亿坚戈（101.4%）。预算总收入计划实现740亿坚戈的额外收入。未缴税款额为650亿坚戈，额外非税收入为1400亿坚戈。”

据部长介绍，未缴税款的主要金额为增值税。

“无法执行增值税计划的原因：增值税退税额较去年同期增加了50%，即1815亿坚戈；根据电子发票信息数据，交易下降13.6%。其中，矿产业交易总额较去年同期减少8万亿坚戈（-41.6%）；较2019年前10个月，哈萨克斯坦与第三国之间的贸易量减少14.3%，而较2019年前9个月与欧亚经济联盟成员国之间的贸易量减少11.6%。”加玛吾巴耶夫说。

财政部长表示，矿物生产税收计划实现140亿坚戈的额外收入，主要由有色金属的增产有关。

“地方预算收入执行率达111.3%，总额为2.811万亿坚戈，实现2850亿坚戈额外收入。其中，税收2690亿坚戈。全国各地预算收入实现超额执行。”他说。

【编译：小穆】