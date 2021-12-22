前11个月，国家预算税收收入达9.6万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/12月22日--据国家收入委员会消息，2021年1月至11月，国家预算税收收入达9.6万亿坚戈。

消息称，1-11月，共和国预算税收收入计划的完成率为102.6%（计划收入93857亿坚戈，超计划2419亿坚戈，总税收收入达9.6276万亿坚戈），与去年同期相比增加 28.8%。

其中：

-共和国预算执行率为100.8%（计划收入6.3541万亿坚戈，超计划509亿坚戈，共收入6.4040万亿坚戈），较去年同期增长33%。

-地方预算执行率达106.3%（计划收入3.0327万亿坚戈，实际收入达3.2236万亿坚戈，超过1910亿坚戈），较2020年同期增长21.3%，即增加5650亿坚戈。

委员会在发布的消息中写道，与 2020 年同期相比，共和国预算收入增幅最大的是石油企业所得税，增长1.5倍达 5552 亿坚戈。

同时，出口关税增长 2 倍，达4636 亿坚戈。从欧亚经济联盟国进口增值税增长36.9%，达2192 亿坚戈。矿产开采税增长 47.7%，达1443 亿坚戈，以及从第三国进口的增值税 1256 亿坚戈，增长 21.6%。

消息称，税收增长是由于以下几个因素：

-与去年同期相比，今年前11个月主要出口产品价格上涨，包括石油 70.9%、铜 54.1%、铝 45.4%、锌 33.4% 和白银 26.1% 、铅为21.0%，黄金 2.2%，石油出口关税增加66.3%。

-2021年1-11月，与第三国贸易额增长11.5%（出口增长23.0%，进口下降8.5%）。

-2021年前11个月，贸易额同比增长58.5%。

-缴纳增值税32%的大纳税人销售额增长11.1%。

【编译：阿依波塔】